M. Grillo (Ag. Primavera Iaccarino): “Gennaro con il Napoli sta vivendo un sogno. E’ un mix di Lobotka e Zielinski”

Massimo Grillo, agente di calciatori (tra cui di Gennaro Iaccarino, elemento della Primavera del Napoli) è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Iaccarino in ritiro col Napoli in Turchia? Sta vivendo un sogno, è giusto che lo faccia. È napoletano, tifoso del Napoli e quando ha esordito al Maradona a fine agosto nell’amichevole con la Juve Stabia ha quasi pianto dall’emozione. In Turchia è stato accolto benissimo dal gruppo, come del resto è già accaduto quando si è allenato a Castelvolturno. Che centrocampista è? È un classe 2003, con le dovute differenze e distanze ha alcune caratteristiche alla Lobotka, magari può diventare un vice dello slovacco in futuro. Non a caso è felice di carpirne qualche segreto standogli vicino. Ha anche qualche caratteristica alla Zielinski, nell’inserimento senza palla. È un centrocampista di qualità ma ora deve pensare solo a crescere e a fare con calma il suo percorso».

