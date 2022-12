Insigne ha chiesto al Napoli di potersi allenare a Castel Volturno

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli è in città per le vacanze dato che la MSL è ferma fino a gennaio. Ieri Insigne è andato a trovare gli ex compagni a Castel Volturno, e proprio in riferimento al centro sportivo, l’attaccante del Toronto ha fatto una richiesta particolare alla SSCN, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. “L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha chiesto di utilizzare in questo periodo il centro sportivo di Castel Volturno, il club sta valutando la fattibilità dell’ipotesi sotto il profilo burocratico. Nel frattempo Insigne ha allestito una palestra a casa sua e sta monitorando altre soluzioni riguardo a campi sportivi in cui allenarsi con il pallone in vista del rientro a Toronto previsto ad inizio gennaio”.

Factory della Comunicazione