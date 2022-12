Grillo, ag.: “Iaccarino in ritiro col Napoli in Turchia? Sta vivendo un sogno”

L’agente di Gennaro Iaccarino, giocatore della Primavera del Napoli, Massimo Grillo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Iaccarino in ritiro col Napoli in Turchia? Sta vivendo un sogno, è giusto che lo faccia. È napoletano, tifoso del Napoli e quando ha esordito al Maradona a fine agosto nell’amichevole con la Juve Stabia ha quasi pianto dall’emozione. In Turchia è stato accolto benissimo dal gruppo, come del resto è già accaduto quando si è allenato a Castelvolturno. Che centrocampista è? È un classe 2003, con le dovute differenze e distanze ha alcune caratteristiche alla Lobotka, magari può diventare un vice dello slovacco in futuro. Non a caso è felice di carpirne qualche segreto standogli vicino. Ha anche qualche caratteristica alla Zielinski, nell’inserimento senza palla. È un centrocampista di qualità ma ora deve pensare solo a crescere e a fare con calma il suo percorso”.