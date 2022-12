Gravina elogia il Napoli: “Club virtuoso, ha affrontato le critiche ed è meritatamente primo”

Napoli che sta incantando per il calcio spettacolo sia in campionato che in Champions League, primo in classifica in Serie A con otto punti di vantaggio sul Milan e agli ottavi di Champions League. E Napoli esempio di club virtuoso. Lo ha sottolineato ieri anche Gravina nel quarto meeting internazionale Sud e Futuri a Roma.

Factory della Comunicazione

«La crisi del calcio italiano? Vorrei citare come esempio virtuoso il Napoli: ha ridotto i costi di gestione, ha ceduto i suoi campioni per fare cassa, ha affrontato critiche mediatiche, e ora è meritatamente primo in classifica», le parole del presidente Figc”.

Estratto da Il Mattino.