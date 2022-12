Giuntoli viene dato in “orbita bianconera”, ma non lascerà Napoli

La Juventus deve ricostruirsi, ma già prima del terremoto (così viene definito quanto sta accadendo al club bianconero per le indagini della Procura di Torino) Cristiano Giuntoli veniva dato in “orbita Juventus”. Se ne parla tanto, le voci si sono accumulate, perchè pare che quello del ds azzurro sia uno dei primi nomi sull’ agenda per la formazione della nuova dirigenza. Ma, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, network ufficiale della società partenopea, lui non ha mai pensato di trasferirsi in bianconero, anche prima dei fatti che hanno travolto il mondo della Continassa. Giuntoli ha un contratto, con il Napoli sta benissimo e – riferisce Valter De Maggio – non ha alcuna intenzione di muoversi.