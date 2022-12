Gazz. Sport – Il Napoli guarda in casa Verona, nel caso partisse Demme

Il Napoli da oggi inizierà ad allenarsi in Turchia, precisamente Antalya, per arrivare al top in vista della ripresa del campionato di serie A, il 4 Gennaio contro l’Inter. Nel frattempo il d.s. Giuntoli prosegue nella sua ricerca con il suo scouting di altri elementi per rinforzare la rosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si guarda in casa Hellas Verona, dove gioca il regista classe 2001 Ivan Ilic. Del resto tra le due società i rapporti sono ottimi, visti gli affari conclusi Rrahmani e Giovanni Simeone. Il calciatore serbo, ora impegnato ai Mondiali, viene dal Manchester City, ma dopo la manifestazione, si potrebbe aprire un mondo. Il Napoli però deve prima cercare una sistemazione per Demme, dove ci sono Valencia e Salernitana, in caso di sua cessione, allora si andrà a bussare a casa degli scaligeri del presidente Setti he chiede 25 milioni. Il mercato del resto non si ferma mai.

