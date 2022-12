Il Napoli, dopo la preparazione in Turchia, tornerà in città, per giocare la terza amichevole. Gli azzurri il 17 Dicembre sfiderà al “Maradona” il Villarreal degli ex Reina e Albiol. La Curva B Anello Superiore è praticamente sold-out, mentre è a buon punto la Tribuna Posillipo. Ecco il grafico di TicketOne.

