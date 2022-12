F. Biasin, giornalista: “Lautaro è un attaccante che può tornare in alto già col Napoli”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista: “Lukaku ha commesso degli errori gravissimi, che non sono da lui. Non vivrà delle belle giornate da qui al giorno che rimetterà piede in campo. Ha vissuto un dramma sportivo, ma è bello che lui comunque le occasioni ce l’abbia sempre, persino quando il Belgio non riusciva a creare nulla. Gli errori di ieri sono stati dovuti alla sua impreparazione fisica, non doveva andare al Mondiale. Lautaro e Lukaku torneranno a fare la differenza proprio contro il Napoli? Lautaro è un attaccante che non ha bisogno di essere coccolato per tornare in alto e non sono convinto che resterà fuori anche gli ottavi… Inter-Napoli? Battere gli azzurri non significherebbe riaprire il campionato. Per il Napoli perderla non cambierebbe molto, per l’Inter invece starebbe a dire uscire definitivamente dalla lotta Scudetto. Chi vince i Mondiali? Il Giappone (ride ndr)”

Fonte: Radio Punto Nuovo