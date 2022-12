Elmas non è partito con la squadra, ecco il motivo

Il Napoli è in Turchia, in questo periodo di sosta per i mondiali, per il Winter Football Series by Regnum, un torneo di preparazione invernale. Gli uomini di Spalletti affronteranno l’ Antalyaspor il 7 dicembre ed il Crystal Palace l’11 dicembre per poi rientrare e sfidare il 17 dicembre il Villarreal di Reina ed Albiol al Maradona. Uno dei calciatori importanti per Spalletti però non è partito con la squadra, Elijf Elmas, ma per una ragione puramente logistica. Il centrocampista infatti si trova in Macedonia per trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia, e raggiungerà i compagni direttamente da lì.

