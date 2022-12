Due settimane di riposo per gli azzurri impegnati ai Mondiali

Il Napoli è partito per la Turchia per il ritiro di allenamento e preparazione, che prevede anche due amichevoli, ma ci sono ancora degli azzurri che sono impegnati con le rispettive nazionali ai mondiali che si stanno giocando in Qatar, in particolare Zielinski, Kim, Olivera ed Anguissa. Oggi Il Mattino scrive in merito “Gli azzurri impegnati al Mondiale, dal giorno dell’eliminazione avranno più o meno due settimane di riposo per ricaricare le pile prima di riprendere la preparazione con il gruppo a Castel Volturno”.

