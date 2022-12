Da oggi il Napoli inizierà la preparazione ad Antalya. Ecco quando rientreranno i Nazionali in gruppo

Il Napoli è arrivato in Turchia, precisamente Antalya, dove inizierà la preparazione per il ritorno in campionato, ovvero il 4 Gennaio al “G. Meazza” contro l’Inter. Da oggi la squadra comincerà ad allenarsi, precisamente al Regum Carva, dove nelle vicinanze ci sono altre squadre: l’Hull City, il Crystal Palace, il Trabzonspor, l’Antalya e il Basaksehir. Il tutto sono 28 calciatori convocati, ben sei ragazzi della Primavera, più Rrahmani e Kvaratskelia. Il difensore kosovaro, ancora si allena a parte, ma dovrebbe essere pronto per la sfida contro i nerazzurri. Il 7 Dicembre la prima amichevole contro l’Antalyaspor ore 16,00, mentre la seconda contro il Crystal Palace l’11 Dicembre ore 18,45. Infine, come riporta il CdS, il rientro dei Nazionali reduci dai Mondiali, direttamente a Castel Volturno, quando la squadra rientrerà dalla Turchia.

