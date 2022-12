Corea del Sud-Portogallo, le formazioni ufficiali: la decisione di Bento su Kim

La Corea del Sud può solo vincere per alimentare le speranze di qualificazione, già ottenuta dal Portogallo con due vittorie su due e non per questo disposto a rendere la vita più semplice ai sudcoreani. Bento deve rinunciare a Kim Minjae e si affida Cho Guesung in attacco, mentre Santos non rinuncia a Cristiano Ronaldo e fa riposare Bruno Fernandes.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kwon Kyungwon, Kim Younggwon, Kim Jinsu; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom; Son Heungmi, Lee Jaesung, Lee Kangin; Cho Guesung. CT: Paulo Bento.

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva; Cancelo; Nunes, Neves, Joao Mario; Vitinha; Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo. CT: Fernando Santos.

