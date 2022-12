Cm.it: l’Europa guarda Kim, il Napoli in casa del Fenerbahce

Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Kim Minjae per adeguare lo stipendio del sudcoreano e cancellare la clausola da 45 milioni che scade il 15 luglio. Le prestazioni del difensore gli hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei, come rivela calciomercato.it: il Real Madrid vorrebbe accontentare Ancelotti, che stravede per il giocatore, l’interesse del Manchester United è cosa nota, in ultimo si è aggiunto il PSG, tutti club per cui 45 milioni, di fatto, non sono nulla. Il Napoli vuole evitare di privarsi di Kim dopo appena un anno, ma guarda anche a possibili rinforzi difensivi nel mercato di gennaio, con gli occhi puntati su Attila Szalai del Fenerbahce: il club turco chiede la cessione immediata a 15 milioni, troppi per il club partenopeo che valuterà anche altri profili.

Fonte: calciomercato.it