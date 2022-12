CDS – Clamorosa indiscrezione dal Messico, un investitore offrirebbe 1 miliardo

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Al momento 2offerte come quella ventilata dell’investitore messicano che avrebbe offerto per il Napoli 1 miliardo di euro. Al presidente non converrebbe mettere in vendita ora il Napoli quando magari potrebbe farlo a fine anno con la vittoria dello scudetto. In Italia quasi la metà delle squadre di Serie A appartengono a stranieri che non sanno nemmeno la maglia della squadra che hanno acquistato di che colore sia. Nell’immediato l’avvento di compratori stranieri mette denaro fresco, risorse fresche che fanno bene. Nel lungo periodo però, se per un fondo le cose non vanno bene, avere una società di calcio, con tutto quello che significa in termini di identità, appartenenza e passione, oppure avere una fabbrica di scatole per i pomodori, è esattamente la stessa cosa. Loro non capiscono qual è il valore di un club radicato in una città. A me fanno paura perché i rami secchi loro li staccano immediatamente. Noi abbiamo bisogno di altro per ragionare di una squadra di calcio che ha una tradizione e un rapporto così forte con i tifosi e la città»

Ecco quanto riporta il Cds edizione Campania:

“Dagli States al Messico è un attimo e, ma chi l’avrebbe detto?, poi tutte le strade sembra portino a Napoli. Il mercato (quello dei capitali) vibra perennemente: business is business e il Napoli dev’essere un affare vero, da maneggiare con cura, persino con spregiudicatezza, osando oltre ogni ragionevole dubbio”