Casini, pres. Lega: “L’elezione di Rebecca Corsi è segnale di cambiamento”

Conclusa l’Assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini è intervenuto in conferenza stampa per commentare le decisioni di oggi, a partire dall’elezione di Rebecca Corsi come nuovo consigliere indipendente: “L’elezione di Rebecca Corsi come consigliere indipendente – arrivata alla terza votazione – mi sembra un’ottima notizia, una persona giovane, una donna: erano tanti anni che non c’era una donna nel consiglio di Lega ed è un segnale importante. Rebecca si è impegnata a lungo nel calcio femminile, è un ulteriore segnale del cambiamento”.

