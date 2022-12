Camerun-Brasile: voglia d’impresa per Zambo Anguissa

Voglia d’impresa per Zambo Anguissa nell’ultima sfida del girone G dei Mondiali tra Camerun e Brasile in programma questa sera alle 20. La Nazionale verdeoro è già qualificata agli ottavi di finale con 6 punti in classifica, mentre il Camerun ha solo un punto e dovrà vincere e sperare in un risultato favorevole in Serbia-Svizzera, per poter approdare agli ottavi di finale della competizione.

Ecco cosa scrive in merito l’edizione odierna de Il Mattino:

VOGLIA D’IMPRESA

“Il Camerun rimasto in corsa con il pareggio in rimonta dall’1-3 al 3-3 contro la Serbia ha voglia d’impresa contro i verdeoro tra i grandi favoriti alla vittoria del Mondiale. II Camerun proverà ad emulare un’altra formazione africana, la Tunisia, che ha battuto i campioni del Mondo del Francia. Una partita che presenta delle similitudini perchè il Brasile è già qualificato con 6 punti e quasi sicuro del primo posto e il ct Tite dovrebbe cambiare radicalmente la formazione base per dare minutaggio a tutti e per consentire alle stelle di rifiatare in vista della fase ad eliminazione diretta”.

CARICA CAMERUN

“Il ct Rigobert Song carica il Camerun alla vigilia della supersfida contro il Brasile: ci sarà bisogno di una partita di grande attenzione con qualità tecnica e carica agonistica. E sarà importante il fattore esperienza, in questo senso una garanzia è rappresentata da Anguissa, il centrocampista del Napoli che sarà un punto di riferimento anche per i compagni più giovani. Dopo la prova sotto tono contro la Serbia, con due errori in occasione dei primi due gol degli avversari, Anguissa punterà all’immediato riscatto e a garantire il consueto standard alto di rendimento che ha sempre fornito sia con il Napoli che in Nazionale”.