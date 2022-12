C. Esposito, allenatore: “E’ un maestro nel far crescere ed esaltare i propri attaccanti”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore: “Chi prendo tra Osimhen e Lukaku? Sempre Osimhen… Lukaku ormai è stato spremuto molto ed è in una fase di stanca, ma Osimhen attualmente è il top in Italia e in Europa. Luciano è un maestro nel far crescere e nell’esaltare i propri attaccanti, poi Osimhen sta diventando un leader di questa squadra. La sosta? È un qualcosa di talmente anomalo che non si capisce, ma se è l’anno buono del Napoli siamo disposti a fermarci anche sette mesi (ride ndr). Il Napoli non ha mollato una virgola, anche se tutti dicevano che Luciano sarebbe crollato e invece… Prima si inizia e prima si torna a giocare. L’ansia di Inter e Juventus alla ripresa? Il Napoli visto finora non deve preoccuparsi di nulla, ha dato lezioni di calcio in tutta Europa”.

Fonte: Radio Punto Nuovo