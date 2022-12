Amichevole Napoli-Villarreal, la gioia di Albiol e Reina

Il Napoli si trova in Turchia per il ritiro di allenamento e preparazione al rientro in campionato il 4 gennaio. Sono previste due amichevoli in terra turca, e un’altra attende gli azzurri al Maradona il 21 dicembre, contro il Villarreal dei due ex azzurri Reina e Albiol. Proprio questi ultimi, all’ufficialità della gara i due hanno esultato commentando il posto della SSCN, ed in particolare l’ex portiere azzurro ha pubblicato sulle storie di Instagram una frase inequivocabile: “Sarà un onore rivederci, last dance?“.

