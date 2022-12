Zaccone: “Un campionato narcotizzato irregolarmente per 10 anni”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Zaccone, scrittore e blogger: “Da tifoso del Napoli ho visto quanto è accaduto nel 2018, da tifoso di calcio ho visto com’è stato narcotizzata la Serie A per 10 anni per un dominio scritto a tavolino. Non dico che la Juventus non sia stata la squadra tendenzialmente più forte, ma l’appeal del campionato si perde nel momento in cui si perdono le dinamiche di casualità del calcio. Alla Juventus non c’era polvere sotto al tappeto, era il tappeto stesso ad essere sotto alla polvere. In questo Paese digeriamo cose indegne senza che ci restino indigeste. Secondo me, eticamente la Juventus la sta facendo franca, la storia delle carte passa in secondo piano. Tebas? Non si è fermato ad un comunicato, l’ha scritto sul suo profilo in tre lingue diverse, è andato oltre ed il suo grido sta rimbombando in tutta Europa”.

