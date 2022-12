SSCN, ultimo atto a Castelvolturno prima del decollo

Napoli in procinto di partire per la Turchia dove svolgerà questa sorta di ritiro e nuova preparazione. Prima del decollo, come si legge sul sito ufficiale della SSCN, mattinata di allenamento per gli azzurri all’SSC Konami Training Center di Castelvolturno. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza in palestra si è spostato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni di possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo.

