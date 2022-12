Dopo aver vinto contro l’A.c. Milan in rimonta per 2-1, il Pomigliano femminile continuerà a giocare le sfide casalinghe a Palma Campania. Una sorta di scelta portafortuna per le ragazze di Carlo Sanchez le prossime partite interne contro la Sampdoria sabato 3 Dicembre e l’Inter il 10 Dicembre. Lo stadio “Ugo Gobbato” non è ancora pronto per ospitare le “pantere”, quindi si giocherà al Comunale di Palma Campania.

Factory della Comunicazione

La Redazione