Repubblica: “Arbitro professionista? Potrebbe essere di parte”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de “La Repubblica”, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

Factory della Comunicazione

«Uno dei grandi problemi del calcio è stato rendere gli arbitri professionisti. Il professionista, per definizione, è un personaggio che si dà da fare per conto di un datore di lavoro. Per esempio, un direttore di banca, quando entra un cliente, se è un buon cliente lo riceve, lo fa accomodare e gli chiede come può essere utile. Viceversa, se in banca entra un cliente modesto, che c’ha tre soldi in banca, il direttore non lo riceve e lo fa parlare col più giovane degli impiegati. Questo per dire che nel dubbio l’arbitro professionista, secondo me, rischia di avere un trattamento di riguardo per il cliente importante, quello che sta per vincere. La situazione della Juventus? E’ molto grave. Si tratta di un problema di cattiva amministrazione. E’ il fallimento di una politica finanziaria. La Juventus negli ultimi anni ha sbagliato tutto, cercando il consenso dei tifosi attraverso colpi di mercato grandiosi. Il Napoli è diventato fortissimo, pur avendo i conti a posto, facendo l’esatto contrario della Juventus».