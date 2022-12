Qatar 2022 – Costa Rica-Germania 2-4, vittoria inutile per i tedeschi che salutano i Mondiali

Ancora una delusione per la Germania ai Mondiali: per la seconda volta consecutiva la nazionale tedesca esce ai gironi e stavolta è la differenza reti a condannare gli uomini di Flick. Inutile la vittoria contro la Costa Rica per 4-2, nell’altra partita del girone E il Giappone conquista un clamoroso 2-1 contro la Spagna qualificandosi così al primo posto, mentre le Furie Rosse a quattro punti vanno agli ottavi per la migliore differenza reti. Sport Mediaset

COSTA RICA-GERMANIA 2-4, IL TABELLINO

COSTA RICA (3-4-2-1): Navas 6, Duarte 5, Waston 5, Vargas 6, Fuller 6 (29’ st Bennette sv), Borges 5, Tejeda 6,5 (48’ st Wilson sv), Oviedo 5,5 (48’ st Contreras sv), Aguilera 5 (1’ st Salas 6), Campbell 5,5, Venegas 5 (29’ st Matarrita 6). A disp.: Alvarado, Sequeira, Chachon, Hernadez, Lopez, Martinez,Ruiz, Torres , Zamora. Ct: Suarez 5,5

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 5,5, Kimmich 6, Süle 5 (48’ st Ginter sv), Rüdiger 5, Raum 5 (22’ st Gotze sv), Gündogan 5 (10’ st Fullkrug 6,5), Goretzka 5 (1’ st Klostermann 6), Gnabry 6,5, Musiala 7, Sané 6, Müller 6 (22’ st Havertz 7,5). A disp: Ter Stegen, Trapp, Adeyemi, Bella-Kotchap, Brandt, Gunter, Hoffman, Kehrer, Moukoko, Schlotterbeck. Ct: Flick 6,5

Marcatori: 10’ Gnabry (G), 58’ Tejeda (CR), 69’ Vargas (CR), 72’ Havertz (G), 84’ Havertz (G), 88’ Fullkrug (G)

Arbitro: Frappart (Francia)

Ammoniti: Duarte