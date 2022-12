Piccioni sulla Juve: “La “manovra stipendi” attiverà la giustizia sportiva, ecco cosa rischia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Valerio Piccioni, giornalista, e ha commentato la vicenda Juve.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La vicenda Calciopoli e questa di adesso non sono sovrapponibili. C’è un corposo fascicolo istruttorio che piano piano rivela situazioni e contesti che devono essere tema sia della giustizia ordinaria che di quella sportiva. L’ordinaria è alla fase embrionale, con i rinvii a giudizi. Mentre quella sportiva ha messo in soffitta la questione plusvalenza, indagando più sulla questione stipendi.

Una manovra che per i PM nasconderebbe un falso in bilancio. C’è da capire se questo caso cambierà la storia delle plusvalenze nel calcio italiano, coinvolgendo anche altri club, oppure si sbatterà contro il solito muro delle valutazioni nel libero mercato.

Discorso diverso per la manovra stipendi, dove lì la Giustizia Sportiva è in processo. La Juventus si è esposta a rischi maggiori, ora, come penalizzazioni di uno o più punti.

Il coinvolgimento di altri club dopo il caso Juve? Le plusvalenze, in teoria, potrebbero essere rapportate ad altre società. La Juve avrebbe avuto bisogno di una sponda, dopotutto, nel momento in cui venisse accertato il sistema illecito.

Rischi per Paratici? Esistono, ci sono responsabilità individuali anche i per i dirigenti che non fanno più parte della Juventus”.