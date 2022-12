Nome caldissimo per il mercato azzurro, centrocampista classe 99

Quello di Ferdi Erenay Kadıoğlu resta un nome caldissimo per il mercato del Napoli. Il tuttofare centrocampista del Fenerbahce è un osservato speciale di Cristiano Giuntoli già dalla scorsa estate, quando dallo stesso club era arrivato Kim Min-Jae, oggi uno degli idoli della tifoseria napoletana. A svelare l’interesse del Napoli ci ha pensato direttamente il papà del calciatore con una intervista in Turchia. «Napoli e Milan ci hanno già contattato. Ci fa piacere l’interesse di grandi club, ma la nostra priorità resta il Fenerbahce» le parole di Feyzullah Kadıoğlu riportate da Hürriyet «Vuole vincere il campionato qui, fare il bene del club. Se poi il Fenerbahce dovesse darci il via libera, allora valuteremmo altre opzioni per il mercato».

Il classe 1999 è stato vautato dai turchi almeno 25 milioni di euro.

Fonte: Il Mattino