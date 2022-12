Nella lista ben sei ragazzi della Primavera e i due recuperi in vista della Turchia

Stamani, si vola, sull’aereo ci saranno anche sei ragazzi (Barba, Hysaj, Marchisano, Iaccarino, Spavone e Russo), chiaramente non mancheranno Kvratskhelia e Rrahmani, quasi ex infortunati, il primo più del secondo, e si entrerà poi nel vivo, con le amichevoli in calendario: il 7, omaggio dall’Antalya; l’11, sfida al Crystal Palace di Patrick Vieira, tutto compreso nella Winter Football Series by Regnum che ha un valore allenante, tutto qua.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS