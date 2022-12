M. Belleri ( ex calciatore ): “Spalletti è stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera”

Manuel Belleri, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio e ha parlato del Napoli di Spalletti.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Pensieri su Spalletti? “È stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera. Ad Udine è stato un tecnico fondamentale, sa gestire il gruppo e l’ambiente. Possiede un modo di comunicare particolare, ma questo è l’aspetto che gli consente di avere successo in uno spogliatoio.

A volte ci sono episodi specifici, i quali non permettono di vincere, ma Luciano era sulla strada giusta lo scorso anno.Mi auguro che possa scrollarsi di dosso questa etichetta di non vincente, il Napoli sta mostrando un calcio fantastico in Italia e in Europa”.

Parere su Di Lorenzo? “Ha una forza fisica incredibile, sta disputando una grande stagione. Ma la squadra nel complesso è positiva, il percorso intrapreso è fantastico, perché tutti i calciatori stanno migliorando. I terzini stanno svolgendo un grande operato, ma non solo. Spesso Giovanni avanza sulla trequarti e questo è un aspetto da sottolineare, che dimostra la bravura di Spalletti nell’aggiornarsi costantemente”.