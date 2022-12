In Turchia probabile volo di un azzurro presente ai Mondiali

Il Napoli svolgerà la seduta mattutina a Castel Volturno, poi la partenza per la Turchia. Nella lista, oltre ai recuperati dagli infortuni Rrahmani e Kvaratskelia, anche i sei calciatori della Primavera, tra i quali Daniel Hysaj, cugino dell’ex azzurro Elseid. Da ieri sera è finita l’avventura ai Mondiali in Qatar di Lozano, uscito per differenza reti con il suo Messico. Secondo Tmw, non è escluso che il calciatore centro-americano possa raggiungere il gruppo di Spalletti ad Antalya, ma è chiaro che ora godrà di qualche giorno di riposo. Domani invece, restando in Qatar, si conoscerà il destino di Anguissa, molto vicino all’eliminazione, ma anche di Kim Minjae, non al top della condizione e di Olivera con l’Uruguay.

Factory della Comunicazione

La Redazione