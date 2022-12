Giuffredi: “Politano? Importante la sua staffetta con Lozano”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Politano e Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Marchisano? Ha avuto un infortunio alla caviglia ad inizio stagione ed è dovuto stare lontano dai campi per due mesi. Ho tanti terzini e reputo Marchisano un giocatore di grande prospettiva. È un ragazzo da cui mi aspetto tanto e sono convinto che possa fare una carriera importante. Vice Di Lorenzo? Sarà una piacevole sorpresa. Parisi l’anno scorso era una sorpresa, essendo al suo primo anno di Serie A, oggi è una grande conferma. Lo dimostra il fatto che sia stato chiamato in Nazionale. Ci aspettiamo che da qui a giugno alzi ancora di più l’asticella delle prestazioni e che incida ancora di più facendo capire a tutti che è un grande giocatore. Può stare nel giro della Nazionale, così come Di Lorenzo, Casale. Siamo convinti che nei prossimi dieci anni dirà la sua nel calcio che conta. Politano ha inciso molto in questa prima parte di stagione, importante la sua staffetta con Lozano. Mi aspetto faccia ancora di più. Anche perché ora arriva il difficile e per vincere il campionato anche Politano deve fare di più. Lui è rimasto ben volentieri ed è felice della scelta fatta in estate. Rinnovo Di Lorenzo? Stiamo parlando, vediamo con calma”.

