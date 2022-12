GdS – Sondaggio tra i tifosi per il “maxi recupero”, parla Collina

«La questione delle partite che durano meno di 50 minuti di tempo effettivo è un problema di cui si parla da molto tempo». Il Gran Mogol degli arbitri mondiali, Pierluigi Collina, torna sulla questione minuti di recupero: «Le persone vogliono vedere più calcio, gli arbitri sanno che devono essere precisi sui recuperi per infortuni, sostituzioni (ora ce ne sono 10), festeggiamenti per un gol. Le regole del gioco dicono che l’arbitro è il cronometrista, lui ha la responsabilità di decidere. Qui in Qatar dopo 32 partite abbiamo in media una decina di minuti di recupero a partita, un po’ di più se si guarda alla partita Iran-Inghilterra (23 minuti). A Russia 2018, la media dei tempi di recupero fu di 6,5. Siamo soddisfatti di quanto fatto fin qui e anche il pubblico sembra aver apprezzato».

