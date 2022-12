ESCLUSIVA – L. Mantovani (Pres. FIGC Div. Calcio Femm.): “Il Napoli? Uno spettacolo per chi ama lo sport. Un bilancio sul movimento in rosa”

L’arrivo sulle panchine, tra Serie A e Serie B femminile, di allenatori maschi, ex calciatori e competenti al tempo stesso, quanto ha migliorato l’intero movimento? “Ad oggi non sono molte le allenatrici ad avere i requisiti formativi per poter allenare nelle competizioni di vertice. Come lei ha detto ci sono diversi tecnici uomini che hanno portato la loro competenza e la giusta esperienza al movimento. Siamo consapevoli che dobbiamo dare l’opportunità anche alle donne di accedere ai corsi per allenatori, ma dovremo aspettare i tempi fisiologici per avere un’ampia possibilità di scelta”.

Infine le vorrei chiedere del Napoli. La squadra azzurra può riportare ai fasti degli anni ’80 e ’90 i duelli contro le squadre di Milano e la Sampdoria di suo padre? “Il Napoli è uno spettacolo per gli occhi di chi

ama questo sport. Fino ad ora sta meritando gli elogi, anche in campo internazionale, e il primo posto in classifica. Mi auguro che i tifosi vivano appieno questo momento, stando vicino alla squadra come solo loro sanno

fare”.