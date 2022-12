Dopo la Turchia, probabili altre due amichevoli per il Napoli

Il Napoli questa mattina svolgerà l’ultima seduta a Castel Volturno, poi la partenza per la Turchia. Previste due amichevoli contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace dell’ex di Inter, Arsenal e Juventus Patrik Vieira il 7 Dicembre ore 18,45. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la preparazione in terra turca, ci sarà il rientro dei Nazionali impegnati ai Mondiali, dove ieri sera Lozano è uscito dalla fase a gironi per un soffio. Il 17 Dicembre al “Maradona” la sfida contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol, qui manca solo l’ufficialità. Infine il 21 Dicembre si dovrà decidere avversario e sede della sfida, non si esclude un altro match al “Maradona”.

Factory della Comunicazione

La Redazione