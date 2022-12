Di Napoli: “E’ Spalletti il vero top player e la forza del Napoli è la panchina”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore: “Il rientro? È un percorso che parte da molto lontano quello di Spalletti, il Napoli sta dimostrando da più stagioni di essere una squadra competitiva. Il Napoli ha di fronte un sogno e può riscrivere la storia di un club e una città. Non credo ci sia stato qualcosa in particolare che ha determinato questa crescita. Spalletti è il vero top player del Napoli perché fa giocare i suoi con dei codici ben definiti e ha portato entusiasmo. Giocatori importanti ne sono arrivati, ma io stesso non mi aspettavo un Napoli così forte. La forza di questo Napoli è la panchina. Oggi al di là dei codici tattici ha la panchina che è il suo punto forte dato che qualsiasi cambiamento effettua ha sempre qualcosa di positivo. De Laurentiis ha fatto un grandissimo lavoro, la perseveranza penso che sia l’aggettivo giusto per questo Napoli. Kvaratskhelia? Io direi che di questo ragazzo in pochi ne avevano la conoscenza. Quando si hanno giocatori che saltano l’uomo si crea la superiorità numerica. Spalletti ha dei giocatori che partendo da dietro creano superiorità e portano pericoli. Avere un’armonia tattica va bene, ma poi i giocatori fanno la differenza. Da quando il calcio è nato c’è l’uno contro uno e chi ha questi calciatori ha la possibilità di vincere i duelli individuali avendo l’opportunità di portare a casa i tre punti. Il Napoli ha giocatori importanti che hanno un rendimento alto, ma costante”.

