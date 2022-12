De Core, Il Mattino: “Non penso che il Napoli abbia bisogno di ricambi”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “L’Ischia Calcio che torna in campo? Un segno della vita che va avanti, purché traiamo insegnamenti da quanto accaduto. Mercato di gennaio? Non credo che ci saranno grosse mosse, ci sono club che hanno problemi di ben altra natura. Il Napoli parte in missione turca, pubblicizzando un po’ la squadra e non penso abbia bisogno di ricambi. Vicenda Juventus? Noi facciamo cronaca, in questo momento parla da sola. La situazione della Juventus mi sembra particolarmente grave, adesso c’è anche questo scontro con Gravina per possibili riflessi sulla classifica e sulla situazione del club su eventuali penalizzazioni. La giustizia sportiva farà il suo corso. Tebas è aggressivo soprattuto per la vicenda SuperLega che si è legato al dito, visto che la Juventus ha fatto capo alle società spagnole che non danno più peso alla persona Tebas. Gravina, da presidente della FIGC, non può dare giudizi lapidari rispetto ad una vicenda che è in corso”.

