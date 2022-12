De Biasi: “Napoli ad un ritmo pazzesco e giocatori funzionali al progetto”

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian ed ex allenatore tra le altre di Torino e Udinese, è intervenuto al TMW News, dove ha parlato, oltre che dei Mondiali, anche del Napoli:

Il Napoli vola, Spalletti ha trovato la formula perfetta?

“Ogni allenatore ha le capacità per far rendere al massimo i giocatori che ha a disposizione. Credo che Spalletti abbia trovato un mix veramente straordinario, che ai più magari poteva far storcere il naso all’inizio viste le partenze. Chi lavora all’interno della società, penso allo scouting e a tutto quello che è stato fatto, ha trovato i giocatori giusti. Se pensiamo a Kim, Kvaratskhelia, Anguissa… Sono tutti funzionali al progetto. Spalletti è molto bravo e furbo, sa cavalcare le situazioni e credo che si sia reso conto di avere una macchina importante. Gli auguro tutto il bene del mondo”.

Lei ha fatto esordire Rrahmani nell’Albania. Si sarebbe mai immaginato che avrebbe potuto avere una carriera del genere?

“Potenzialmente credo che avesse una potenzialità enorme, anche a livello fisico. Giocava in un campionato piccolo, nel Partizani Tirana in Albania, e ha fatto un percorso importante prima di arrivare a Napoli. È passato prima per la Croazia e poi per Verona ed è stato molto bravo ad inserirsi in contesti diversi, dove è riuscito a tirar fuori le qualità che ha”.

Qual è la candidata più seria per contendergli lo scudetto?

“Se guardiamo la classifica oggi notiamo che il Napoli ha un margine importante, ma nella vita non si può mai dire mai. Il Milan è una squadra che ha qualità, la Juventus ha ritrovato ritmo e c’è da capire quando si riprenderà come sarà perché è una squadra piena di calciatori che partecipano al Mondiale. Poi c’è la Lazio che con Maurizio (Sarri, ndr) sta facendo molto bene, sta disputando un grandissimo campionato. Non lo so, quando fai un pronostico nel calcio sei soggetto a sbagliarlo matematicamente, ma tra queste e l’Inter stessa si possono riassumere le antagoniste del Napoli. Non dico niente di nuovo, sono tutte state battezzate come squadre che si sarebbero giocate lo scudetto, ma il campionato è un po’ sfalsato perché il Napoli è fuori da ogni logica e sta andando ad un ritmo pazzesco”.