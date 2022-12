Dal Messico – Pronta un’offerta di un miliardo per il Napoli

Dal Messico – Stando a quanto si legge su MF-Milano Finanza, notizia riportata anche da Il Napolista, sul Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e investitori. Il club azzurro sarebbe finito nel mirino di un investitore messicano. Un potenziale acquirente disposto a mettere sul piatto un’offerta da quasi un miliardo. Cifra importante per un club che ha chiuso il bilancio del 2021 (l’ultimo depositato) in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni. Sappiamo che il presidente De Laurentiis ha sempre detto no a queste ipotesi, ora resta da capire se l’offerta lo farà riflettere. Lo scorso luglio aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra. Soprattutto in una stagione “affascinante” come questa e che potrebbe significare molto…

