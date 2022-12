Coppola, Rai: “Napoli? Questo buco di due mesi è un punto interrogativo per tutti”

Gianfranco Coppola, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Calcio&Welfare è stata una splendida esperienza voluta fortemente dall’Ussi. Abbiamo parlato del presente ma soprattutto del futuro di questo sport, legato ai tanti appassionati, alle strutture sportive da migliorare, alla questione fiscale, al futuro dei giovani che non devono essere solo legati al mercimonio ma anche alla passione. Il caso Juventus? Da un certo punto di vista per il sistema calcio non dico che è positivo ma almeno è chiarificatore, non foss’altro perché demolisce quei luoghi comuni o quella sensazione collettiva secondo cui ci sarebbero i cosiddetti “intoccabili” anche nel calcio. E la Juventus, che è espressione di una delle principali aziende italiane, era per alcuni un club intoccabile. E invece la procura sta facendo le proprie indagini e non è così. Vedremo cosa accadrà, di certo rispetto ad altre crisi del gruppo questa sembra una fuga prima che arrivi il temporale. Il Napoli? Questo buco di due mesi è un punto interrogativo per tutti, ma Spalletti ha l’esperienza per gestire gambe e nervi sino a primavera. Dinanzi c’è un traguardo importante e il Napoli, anche la società, dovrà gestire con acume questo momento, avendo consapevolezza della propria forza».

