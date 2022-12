Calaiò: “Il Napoli ha finito con una vittoria, la squadra ha autostima e consapevolezza, deve ripartire da questi concetti”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “La sosta sarà sicuramente sfruttata al meglio dal Napoli che può contare sull’esperienza di Spalletti. Insieme al suo staff il mister deciderà se sarà meglio mettere molta benzina nelle gambe o meno, per essere più brillanti o meno. Al di là dell’aspetto fisico è per me fondamentale, e lo era anche quando giocavo, l’aspetto mentale. Il Napoli ha finito con una vittoria, la squadra ha autostima e la consapevolezza di essere forte, deve ripartire da questi concetti, ma credo che tutti gli azzurri sono pronti in questo senso. Il mercato? Fossi in Giuntoli non toccherei nulla, il Napoli non ha bisogno di rinforzi e non è il caso di togliere questo magico equilibrio esistente negli spogliatoi. L’unico che forse potrebbe andare via è Demme, ma se fossi in lui resterei ancora 5 mesi, perchè a Napoli si può fare la storia “

