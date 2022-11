Vacanze finite per gli azzurri, e ieri Spalletti era già a Castel Volturno

Il Napoli riprenderà gli allenamenti e poi partirà per la Turchia tra oggi e domani, lì li aspetta un ritiro e due amichevoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Napoli è un attimo, e ieri sera Spalletti era a Castel Volturno, il salotto dei suoi pensieri che ripartiranno stamani, con l’allenamento che riporterà la squadra nel proprio habitat naturale: una seduta per cominciare a smaltire le due settimane di ozio, poi la valigia da preparare per il viaggio in Turchia che comincerà domani e si protrarrà sino al 12 dicembre. Il calendario del Winter Football Series by Regnum – il torneo organizzato dal Resort dove il Napoli alloggerà – è stato ufficializzato: si giocherà il 7, contro l’Antalyaspor e l’11 contro il Crystal Palace. Ci saranno tutti quelli che potranno esserci, ovviamente, e con Rrahmani e anche con Kvaratskhelia, si accomoderanno sul charter anche sei giovani della Primavera. Anche per loro, sarà tempo di lezioni”.

Factory della Comunicazione