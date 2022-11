Un muro dopo l’altro: Stephanie Frappart “fischierà” anche al Mondiale

Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita del Mondiale di calcio maschile. Un altro record per lei, un altro tabù caduto, dopo novantadue anni. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. E’ stata la prima a dirigere una partita internazionale nel 2019, arbitrando Chelsea-Liverpool, finale di Supercoppa Europea. La prima in Champions nel 2020, quando diresse Juventus-Dinamo Kiev. Adesso è anche la prima a debuttare in Coppa del Mondo insieme alle guardalinee Neuza Back, brasiliana, e Karen Diaz Medina, messicana. Trentotto anni e originaria della Val d’Oise a nord di Parigi corre tantissimo, superando negli allenamenti tanti colleghi uomini. Ovviamente è al mondiale per merito, con Collina che ha deciso di affidargli Germania-Costa Rica, non certo una gara semplice visto che i tedeschi dovranno vincere per superare il turno ed evitare una figuraccia internazionale.

