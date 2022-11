Un minuto di raccoglimento in tutte le gare del weekend per la tragedia di Ischia

Prima delle partite in programma nel weekend verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime di Ischia, colpita da una frana che ha devastato l’isola, in particolare Casamicciola. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Esprimo il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Siamo rimasti scioccati da quello che è avvenuto. Mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie e ci uniamo alla loro sofferenza“. Il presidente ha anche ringraziato i soccorritori: “I volontari sono commoventi nella loro opera di servizio per togliere il fango e mi fa piacere che tra di loro ci siano moltissimi ragazzi del nostro mondo“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com