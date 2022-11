Tuttosport – “Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più”

Il mercato calcistico invernale, per il Napoli, non dovrebbe rappresentare un grande impegno, data la rosa a disposizione del club azzurro, ma c’è una carta c’è comunque un regalo che De Laurentiis potrebbe fare a Spalletti, Davide Frattesi, come scrive Tuttosport oggi. “Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più”. E poi, “a gennaio torna il campionato e la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto, dunque qualche rinforzo il tecnico di Certaldo lo prenderebbe volentieri: il nome del 23enne Davide Fattesi nonostante l’alta valutazione data dal Sassuolo (non meno di 25 milioni) si conferma in cima alla lista dove figura pure il classe 2002 Samarsdzic dell’Udinese”.

