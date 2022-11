“Situazione brutta come Calciopoli”. Intercettazione shock di un dirigente della Juve

Nuovi dettagli sconvolgenti sono emersi in queste ore sul caso Juve, che sta tenendo banco da un paio di giorni. In seguito alle dimissioni dell’intero Cda bianconero con l’addio alla presidenza di Andrea Agnelli, è scoppiato un vero e proprio terremoto che potrebbe portare a delle sanzioni pesantissime per la Juve. Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbe emersa una nuova intercettazione shock: “Una situazione così brutta si è vista solo con calciopoli”. La confidenza è stata fatta da un dirigente bianconero al direttore sportivo del club nel luglio 2021 in un ristorante.

Fonte: ANSA