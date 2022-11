Pelè di nuovo in ospedale: situazione delicata, ma non emergenza

Pelè è di nuovo ricoverato all’ospedale Albert Einsten. Secondo notizie diffuse per la prima volta da Espn e confermate da Globo, questa volta però il suo ricovero non era previsto. Si sottoporrà a una serie di test mercoledì per una valutazione più approfondita delle sue condizioni. A rassicurare tifosi e appassionati di tutto il mondo ci ha pensato la figlia, Kely Nascimento, che ha spiegato che in realtà non si trattava di un’emergenza. «È stato ricoverato in modo che i medici possano regolare i suoi farmaci. Ho visto un grande allarme sui media oggi sulla salute di mio padre. Non ci sono emergenze o nuove terribili previsioni. Sarò lì per Capodanno e prometto di pubblicare alcune foto».

All’arrivo in ospedale – aveva raccontato Espn – il personale medico ha confermato la condizione di anasarca (gonfiore generalizzato), edema generalizzato e ha anche una «insufficienza cardiaca scompensata». Un altro problema è che la chemioterapia degli ultimi mesi non ha apportato benefici, per cui sarebbe necessario un nuovo dosaggio dei farmaci.

