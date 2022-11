Ore 20,00 – Qatar – Polonia-Argentina, Zielinski contro la Seleccion di Messi

Questa sera a Doha, fischio d’inizio ore 20,00, per il girone C, si giocherà la terza sfida tra la Polonia e l’Argentina. Entrambe reduci da successi contro Arabia Saudita e Messico. Per i polacchi basterebbe anche un pari per essere certi del passaggio del turno, mentre la Seleccion deve vincere per avere una chance del primo posto ed evitare la Francia. Per la Polonia in campo il tridente con gli “italiani” Zielinski e Milik, chiude Lewandoski. L’Argentina invece punterà tutto su Messi, Di Maria, McCallister e Lautaro Martinez di punta.

