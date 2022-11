Ore 20,00 – Qatar: Arabia Saudita-Messico, Lozano e cambio modulo per i centro-americani

Questa sera alle ore 20,00 si giocherà la sfida per la fase a gironi, terza gara dei Mondiali in Qatar, per il girone C, tra l’Arabia Saudita e il Messico. Entrambe reduci da sconfitte contro la Polonia e l’Argentina, quindi in cerca di riscatto. Per la squadra di Renard sarà 4-2-3-1, con Al Dawsari che vorrà dimenticare il rigore non trasformato contro i polacchi. I centroamericani invece sarà 4-3-3 con Lozano che tornerà nel ruolo di esterno d’attacco. Un successo e poi attendere l’esito della sfida tra la Polonia e l’Argentina.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS