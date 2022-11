MONDIALI QATAR – Argentina e Polonia agli ottavi, Lozano sfiora il “miracolo” qualificazione

Questa sera per il girone C si sono giocate le gare della fase a gironi ai Mondiali in Qatar tra la Polonia e l’Argentina e Messico-Arabia Saudita.

Nella prima sfida l’Argentina nel primo tempo ha l’occasione per passare in vantaggio, ma Scszczny para il rigore a Messi. Nella ripresa la Seleccion sblocca la gara con il diagonale vincente di McCallister. Non cambia la musica, anzi i polacchi giocano sulla difensiva. I sudamericani raddoppiano con Julian Alvarez che su assist di Fernandez batte Scszecny. Nel finale di gara Messi sfiora la rete, ma para il portiere della Juventus. Una sconfitta indolore per la Polonia che agli ottavi affronteranno la Francia. Male Zielinski, anche se la squadra di Michniewicz ha davvero fatto poco per provare a far gol

POLONIA-ARGENTINA 0-2

Polonia (4-4-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (27′ st Jedrzejczyk); Zielinski 5, Krychowiak (38′ st Piatek), Bielik (17′ st Szymanski), Frankowski (1′ st Kaminski); Swiderski (1′ st Skoras), Lewandowski.

A disp.: Skorupski, Grabara, Wieteska, Bednarek, Milik, Szymanski, Grosicki, Zurkowski, Zalewski, Gumny. All.: Michniewicz

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna (14′ st Tagliafico); De Paul, Fernandez (34′ st Pezzella), Mac Allister (38′ st Almada); Di Maria (14′ st Paredes), Messi, Alvarez (34′ st Lautaro Martinez).

A disp.: Armani, Rulli, Foyth, Montiel, Palacios, Correa, Gomez, Guido, Dybala, Lisandro Martinez. All.: Scaloni

Arbitro: Makkelie

Marcatori: 1′ st Mac Allister (A), 23′ st Alvarez (A)

Ammoniti: Krychowiak (P); Acuna (A)

Espulsi: –

Note: 39′ Szczesny (P) para un rigore a Messi (A)

Recupero: 4′ + 6′

Nell’altra partita il Messico sblocca la gara con Martin tocco sotto su azione da corner. Il raddoppio è una splendida punizione di Chavez che a giro e di potenza supera il portiere ospite. Il finale è un assedio alla porta avversaria, con Lozano che prima segna, ma fuorigioco viene annullato. Poi trova attento l’estremo difensore saudita e infine su punizione. Nel recupero la rete dell’Arabia Saudita con Al Dawsari. Una vittoria amara per i centro-americani che sfiorano l’impresa della qualificazione. Bene Lozano per i giocatori del Napoli.

MARCATORI: 47′ Martin, 52′ Chavez, 90’+5′ Al-Dawasari

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais 6; Al-Ghannam 5 (88′ Bahbri 6,5), Al-Amri 5,5, Al Tambakti 5,5, Ali-Albulayhi 6 (37′ Sharahili 5,5); Al-Buraikan 5, Al-Hassan 5,5 (46′ Madu 6), Abdulhamid 5, Al-Dawasari 7; Kanno 6, Al-Shehri 5 (62′ Alobud 5,5). All. Renard

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa 6; J. Sanchez 5,5 (86′ K. Alvarez sv), Montes 6,5, Moreno 5,5, Gallardo 6; E. Alvarez 6 (86′ Funes Mori sv), Chavez 7,5; Lozano 7, Pineda 6 (77′ Rodriguez 6), Vega 6 (46′ Antuna 5,5); Martin 7 (77′ R. Jimenez 6). All. Martino

Ottavi di finale

Senegal-Inghilterra

Usa-Olanda

Argentina-Australia

Polonia-Francia

A cura di Alessandro Sacco