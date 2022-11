MONDIALE QATAR – Le formazioni ufficiali delle sfide degli “azzurri” Zielinski e Lozano

Questa sera per il girone C si giocheranno le sfide valevole per la terza giornata dei Mondiali in Qatar. Le sfide tra l’Arabia Saudita-Messico e Polonia-Argentina, dovranno decretare le avversarie di Francia e Australia agli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali.

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al Owais; Alganham, Al Amri, Al Tambakti, AL Bulayhi; Abdulhamid; Al Birakan, Al-Hassan, Kanno, Al Dawsari; Al-Shehri. CT: Renard

MESSICO(4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Pineda, Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega. CT: Martino

POLONIA (4-3-1-2): Sczzesny; Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash; Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Swiderski, Lewandowski. All: Michniewicz.

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Acuna, Romero, Otamendi, Molina; Fernandez, MacAllister; De Paul, Messi, Di Maria; Alvarez. All: Scaloni.