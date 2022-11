Marrucco: “La sosta azzurra? Il Napoli ha il “garante” Spalletti, lui sa come gestire

Fulvio Marrucco, avvocato e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Il Napoli, per la gestione di questa pausa forzata del campionato, ha un garante che si chiama Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro in tal senso ha un notevole bagaglio d’esperienza maturato in Russia, dove ha anche vinto, e questo è anche un ottimo auspicio. Certo è che si tratta di un campionato strano ma questa atipicità potrebbe girare bene al Napoli. Dimissioni CdA del Juventus? La scelta è stata fatta per paura che potessero scattare delle esigenze cautelari. In questo modo hanno evitato il potenziale pericolo di reiterazione del reato che è uno dei motivi per i quali posso scattare tali provvedimenti. Nel momento in cui sono usciti dal consiglio d’amministrazione questa problematica è risolta. Il Pm già aveva chiesto dei provvedimenti di questo tipo al Gip che li aveva respinti. Da quello che leggo pare che il pubblico ministero avesse fatto ricorso; dunque, nell’attesa del provvedimento eventuale, è stata fatta quest’abile mossa dal punto di vista legale che ha messo al riparo tutti i membri del CdA».