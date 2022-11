Lomonaco: “Sul mercato azzurro io rimarrei fermo, pericoloso toccare qualcosa!”

Pietro Lomonaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Le dimissioni del CdA della Juve non sono un fulmine a ciel sereno. Se una società viene rinviata a giudizio per questo tipo di situazione e in più presenta un passivo di 250 milioni di euro solo per quest’anno, mi sembra un atto dovuto da parte di un consiglio d’amministrazione mettersi da parte. Poi i processi accerteranno chi, come, quando e perché. Pausa per il Mondiale? Una squadra che ha fatto quello che ha fatto il Napoli, aveva bisogno di staccare un po’ la spina. Mi auguro che i giocatori abbiano fatto un minimo di allenamento durante le vacanze. Sarà l’occasione per Spalletti per poter provare e riprovare soluzioni anche nuove. Una squadra capace di cambiare atteggiamento tattico durante una gara è una squadra che è difficile da contenere. Mercato di gennaio? Starei molto attento ad andare a toccare qualcosa che funziona a meraviglia e che può avere una prospettiva ancora migliore. Sul mercato io rimarrei fermo. In questi Mondiali del Qatar ho visto tanti discreti giocatori ma pochi campioni. È un mondiale che non mi entusiasma. Ho visto un difensore centrale mancino interessante: Gvardiol, 2002, gioca nella Croazia».